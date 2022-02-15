Винер не войдет в президиум Федерации гимнастики России

В России 1 октября появится Федерация гимнастики, в президиум войдут представители отдельных видов гимнастики, в том числе художественной. Ирина Винер в президиум новой гимнастической Федерации не войдет.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер не планирует входить в президиум создающейся в стране объединенной Федерации гимнастики России.

По словам Винер, многие годы она мечтает о том, чтобы работать только тренером - линейным или главным. В президиум Федерации гимнастики России как вице-президент по художественной гимнастике она не войдет.

"Слава богу, у меня выросли дети, которые могут заменить меня именно на такой работе, как президент. Я, конечно, буду как главный тренер советовать, если меня спросят. Но в президиум от художественной гимнастики не буду входить"

– Винер

Федерация гимнастики России появится в РФ 1 октября 2024 года, она объединит существующие ныне федерации по отдельным видам гимнастики и аэробики, в том числе в нее войдет ВФХГ, главой которой сегодня является Винер. Известно, что пост президента Федерации гимнастики России займет генеральный директор РЖД Олег Белозеров, а состав президиума утвердят 1 октября, передает ТАСС.

Отметим, что Винер занимается тренерской деятельностью начиная с 1972 года, первые шаги в карьере она сделала в родном Узбекистане. Главой федерации художественной гимнастики она стала в 2008 году.