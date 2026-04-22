Азербайджанский фильм получил награду на фестивале в Астане

Режиссер Сейран Махмудоглу из Азербайджана получил награду экологического фестиваля Astana Eco Film Festival в Астане за фильм "Кура - мать рек". Награда была присуждена за вклад в развитие экологического кино.

Лучшим короткометражным фильмов признана совместная работа Азербайджана и Узбекистана "Земля и луна", который был снят Павлом Кимом.

Отметим, что мероприятие является частью выставки "зеленых" технологий и инноваций RES 2026 EXPO. На выставке ранее выступил лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который рассказал о планах центральноазиатской республики сократить выбросы на 35%.