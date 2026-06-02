На строительство ледового дворца в Кисловодске направят более 2,5 млрд рублей

В 2027 году в городе-курорте Кисловодске планируют начать строительство нового ледового дворца, на реализацию этого масштабного проекта направят более 2,5 млрд рублей.

В Кисловодске планируют начать строительство ледового дворца в 2027 году. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

Реализация проекта займет три года и продлится в период с 2027 по 2029 год. На возведение нового ледового комплекса направят более 2,5 млрд рублей, проектно-сметная документация для объекта уже полностью готова.

Глава города также добавил, что проектно-сметная документация полностью готова, ледовый дворец включен в программу развития Кисловодска, а для старта строительных работ в следующем году городу требуется поддержка федерального центра.

"Надеемся, что в следующем году нас поддержит федеральный центр, и мы начнем строить наш ледовый дворец. Документы все готовы, проектно-сметная документация готова. Этот объект есть в распоряжении правительства, в программе развития Кисловодска"

- Евгений Моисеев