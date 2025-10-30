Токаев рассказал об успехах по спасению Аральского моря

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на региональном экологическом саммите RES-2026 рассказал о спасении Аральского моря.
Прежде всего в своем выступлении Токаев указал на исключительное значение водной безопасности для стран Центральной Азии и подчеркнул необходимость рационального, справедливого и ответственного управления водными ресурсами, пишет агентство Kazinform.
"Аральское море и по сей день сурово напоминает нам о последствиях нерациональной политики, а также о том, чего можно достичь благодаря решительным и научно обоснованным действиям"
– Касым-Жомарт Токаев
Глава республики поделился успехами, достигнутыми в рамках работы по восстановлению экосистемы Аральского региона.
"На сегодняшний день нам удалось восстановить около 36% Северного Арала, улучшив качество воды, увеличив рыбные запасы и повысив уровень жизни населения"
– Касым-Жомарт Токаев
Также он сообщил, что Казахстан завершит свое трехлетнее председательство в Международном фонде спасения Арала в ходе заседания 22 апреля.