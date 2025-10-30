Токаев рассказал об успехах по спасению Аральского моря

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Аральском море за последние годы улучшилось качество воды, увеличилась популяция рыбы. Ситуация с Аралом показывает, каких успехов можно добиться, применяя научный подход, рассказал Токаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на региональном экологическом саммите RES-2026 рассказал о спасении Аральского моря.

Прежде всего в своем выступлении Токаев указал на исключительное значение водной безопасности для стран Центральной Азии и подчеркнул необходимость рационального, справедливого и ответственного управления водными ресурсами, пишет агентство Kazinform. 

"Аральское море и по сей день сурово напоминает нам о последствиях нерациональной политики, а также о том, чего можно достичь благодаря решительным и научно обоснованным действиям"

– Касым-Жомарт Токаев

Глава республики поделился успехами, достигнутыми в рамках работы по восстановлению экосистемы Аральского региона.

"На сегодняшний день нам удалось восстановить около 36% Северного Арала, улучшив качество воды, увеличив рыбные запасы и повысив уровень жизни населения"

– Касым-Жомарт Токаев

Также он сообщил, что Казахстан завершит свое трехлетнее председательство в Международном фонде спасения Арала в ходе заседания 22 апреля.

