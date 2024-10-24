Пересохший Арал будут озеленять беспилотники

Власти Казахстана намерены применить инновационную технологию для озеленения Аральского моря, которую предложили американские ученые: она основана на аэросеве с помощью дронов и позволит снизить уровень выбросов пыли и соли.

Казахстанские экологи внедрят в стране новый проект по восстановлению экосистемы дна Аральского моря, сообщили в Миннауки и высшего образования страны.

Апробацию инновационной технологии E-seed, разработанной учеными Калифорнийского университета в Беркли, на встрече в Кызылординском университете имени Коркыт ата обсудили ученые, экологи и представители министерства, передает Sputnik Казахстан.

"Технология основана на аэросеве с помощью дронов, высаживающих специальные самозаглубляющиеся семена в биоразлагаемом материале. Этот метод обеспечивает высокую скорость и масштабность озеленения и повышает приживаемость растений, минимизируя трудозатраты"

- Миннауки Казахстана

Проверят новую технологию на участке площадью 1 га уже в марте 2026 года. В случае успешного подтверждения научных показателей приживаемости более 20%, на втором этапе проекта в 2027 году высадка будет произведена уже на 50 га.

Всего предусмотрено масштабное озеленение более 1 млн га площади высохшего дна моря.