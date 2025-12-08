Вестник Кавказа

В 2,3 раза увеличилось производство форели в Дагестане

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Форелеводство в Дагестане на фоне инвестиций в отрасль развивается: в прошлом году в республике произвели вдвое больше форели. В этом году ожидается новый рост.

Производство форели в Дагестане резко увеличилось по итогу 2025 года, соответствующей информацией поделились в республиканском комитете по рыбному хозяйству.

В минувшем году в регионе произвели 1,5 тыс т форели, годом ранее – 656 т. Производство продемонстрировало рост в 2,3 раза.

"Производство форели выросло благодаря успешному развитию инвестиционного проекта на Ирганайском водохранилище. Положительная динамика увеличения объемов производства рыбы обусловлена увеличением мощностей инвесторов, а также развитие форелеводства в горных районах республики"

– комитет

Ожидается, что в этом году Дагестан еще нарастит производство форели – в планах достижение показателя в 2 тыс т, уточнили в комитете, передает "Интерфакс".

