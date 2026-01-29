Экономика Грузии выросла за год на 7,5%

Рост грузинской экономики за период 2025 года, по предварительной оценке, достиг 7,5%. Значительно выросли также экспорт и импорт.
ВВП Грузии за минувший год вырос практически на 7,5%, рассказал исполнительный директор "Грузстата" Гогита Тодрадзе.
По его словам, в прошлом месяце в годовом выражении рост реального ВВП достиг 7,2%.
По сведениям "Грузстата", в декабре минувшего года, по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, значительный вклад в рост грузинской экономики был сделан за счет таких отраслей, как обрабатывающая промышленность, сферы информации и коммуникации, транспорт и логистика, отели и рестораны. А вот строительный сектор пошел на убыль.
"В декабре 2025 года экспорт товаров увеличился на 22,5%. Как известно, импорт вырос на 8,8%. В годовом исчислении мы видим рост экспорта на 11,2%. Импорт увеличился на 9,7%"
– Гогита Тодрадзе