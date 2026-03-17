Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов выросли сразу на 30%

Цены на газ в Европе на старте биржевых торгов сегодня превысили $850 за тысячу кубов впервые с 10 января 2023 года, показав рост стразу на 31% - так рынок отреагировал на атаку Ирана по крупнейшему в мире катарскому заводу СПГ.

Биржевые цены на открытии утренних торгов по газу по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF, расположенного в Нидерландах, сегодня показали рост стоимости голубого топлива сразу на 30%, выше $850 за тысячу кубометров, впервые с 10 января 2023 года, следует из данных лондонской биржи ICE.

Старт торгов в 10:00 мск сразу показал рост на 31%, остановившись на отметке в $853,7, правда, уже через пять минут показатель ближайших апрельских фьючерсов на газ для Европы немного просел и составил $826,2 (+26,8%).

Накануне газ торговался на уровне $651,5 за тысячу кубометров, передает РИА Новости.

Аналитики полагают, что столь резким повышением биржа отреагировала на ночную атаку Ирана на катарский комплекс по производству СПГ в промышленном городе Рас-Лаффан, после которой на нем вспыхнул масштабный пожар.

Напомним, ранее мы писали о том, что пожар, вспыхнувший на крупнейшем в мире заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) в катарском Рас-Лаффане, станет катастрофой в первую очередь для стран Евросоюза, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.