Катар потребовал высылки иранских дипломатов

После атаки Ирана на крупнейший в мире заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) в катарском Рас-Лаффане МИД Катара потребовал, чтобы иранские дипломаты покинули страну.

Катар выдворяет из страны иранского военного атташе и атташе по вопросам безопасности вместе с персоналом дипмиссии – они должны покинуть страну в течение суток, сообщили в министерстве иностранных дел Катара, передает BBC.

"И военный атташе, и атташе службы безопасности посольства, а также сотрудники… объявлены персонами нон грата, и мы требуем, чтобы они покинули территорию государства в течение максимум 24 часов"

- МИД Катара

Причиной столь резкого решения катарских властей стала иранская атака на промышленный центр Рас-Лаффан, которую в Катаре назвали прямой угрозой национальной безопасности страны.

Напомним, ранее мы писали о том, что самая мощная площадка по производству СПГ в мире, расположенная в катарском Рас-Лаффане, была сильно повреждена в результате мощного ракетного удара со стороны Ирана, подтвердили в Государственной нефтегазовой компании Qatar Energy. Завод получил серьезные повреждения, после чего на нем вспыхнул пожар.