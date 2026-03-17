Трамп заявил о возможности удара по "Южному Парсу"

Лидер США Дональд Трамп заявил, что готов нанести удар по иранскому месторождению "Южный Парс" в случае попыток Ирана атаковать Катар. По словам Трампа, ВС США могут провести операцию как при помощи Израиля, так и без содействия израильской стороны.
"Больше никаких атак не будет совершено Израилем в отношении этого чрезвычайно важного и ценного месторождения, "Южный Парс", если только Иран не примет неразумного решения атаковать очень невиновную сторону - в данном случае Катар, - в таком случае США, с помощью и согласия Израиля или без таковых, массированно взорвут всё газовое месторождение "Южный Парс" с такой силой и мощью, которых Иран никогда прежде не видел и не испытывал"
– Дональд Трамп
По словам Трампа, Вашингтон не был оповещен об израильской атаке на "Южный Парс", однако, по информации Axios, удар Израиля был согласован с американской стороной. Тегеран пообещал ответные удары.