Трамп заявил о возможности удара по "Южному Парсу"

Дональд Трамп заявил о возможности США атаковать "Южный Парс" в случае ударов Ирана по Катару. Лидер США также заявил, что Израиль не будет более атаковать это месторождение.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что готов нанести удар по иранскому месторождению "Южный Парс" в случае попыток Ирана атаковать Катар. По словам Трампа, ВС США могут провести операцию как при помощи Израиля, так и без содействия израильской стороны.

"Больше никаких атак не будет совершено Израилем в отношении этого чрезвычайно важного и ценного месторождения, "Южный Парс", если только Иран не примет неразумного решения атаковать очень невиновную сторону - в данном случае Катар, - в таком случае США, с помощью и согласия Израиля или без таковых, массированно взорвут всё газовое месторождение "Южный Парс" с такой силой и мощью, которых Иран никогда прежде не видел и не испытывал"

– Дональд Трамп

По словам Трампа, Вашингтон не был оповещен об израильской атаке на "Южный Парс", однако, по информации Axios, удар Израиля был согласован с американской стороной. Тегеран пообещал ответные удары.