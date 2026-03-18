Участники встречи в Эр-Рияде призвали Иран прекратить атаки на страны Персидского залива

Переговоры глав МИД 12 арабских и исламских стран завершились в Эр-Рияде. В заявлении по их итогам удары Ирана по странам Персидского залива названы неоправданными: подчеркивается, что они должны быть прекращены.

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры с участием глав МИД 12 арабских и исламских стран Персидского залива, по итогам которых стороны приняли совместное заявление, осуждающее удары Ирана.

"Удары Ирана по странам Персидского залива невозможно никоим образом оправдать, их целями становятся объекты гражданской инфраструктуры и жилые районы"

– заявление

В документе подчеркивается, что Исламская Республика должна незамедлительно остановить эти нападения.

Кроме того, министры достигли договоренности в том, что арабские страны Персидского залива "имеют полное право на самооборону".

Дипломаты также договорились поддерживать сотрудничество для того, чтобы прекратить "агрессию" со стороны Ирана.

Стоит отметить, что участниками переговоров в столице Саудовской Аравии стали главы МИД Азербайджана, Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Ливана, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии, Сирии и Турции.

Новый этап иранской войны

Президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на резкое изменение ситуации на фронтах иранской войны в связи с ударами Израиля по энергетическим объектам Ирана и ответными атаками КСИР по заводам сжиженного природного газа в Катаре.

"Накануне произошли события, которые вывели войну на новый этап, довольно сложный и тяжелый для ее участников: Израиль нанес удары по энергетической инфраструктуре Ирана, по нефтегазовому месторождению Южный Парс, одному из крупнейших в мире. В ответ на эти и другие атаки США и Израиля на иранские энергоресурсы, а также убийства секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, главы "Басиджа" Голамрезы Сулеймани и министра разведки Эсмаила Хатиба КСИР стал достаточно жестко бить по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива, поскольку там располагаются американские базы, откуда запускаются ракеты по Ирану", - прежде всего сказал он.

"Эти удары свидетельствуют об изменении самого характера войны. Сегодня для американцев не остается возможности выйти из этого конфликта, и путей для маневров становится все меньше и меньше. Для Ирана все ярче вырисовывается стратегия изнуряющей долгосрочной войны, в рамках которой иранская цель – не победить, поскольку таких возможностей у ИРИ не так много, но максимально изнурить и нанести максимальный урон США и Израилю, а также всем тем, кто их поддерживает. Странам Персидского залива тоже становится все очевиднее, что Иран будет чаще и чаще атаковать их энергетику, поскольку считает их косвенными участниками иранской войны", - отметил Мурад Садыгзаде.

"Поэтому со стороны стран Персидского залива пошли новые реакции на иранские атаки. В Катаре объявили персона нон грата атташе по обороне и еще двоих дипломатов посольства ИРИ. Каждая страна осудила жесткие удары по ее инфраструктурным объектам, теперь мы видим уже совместное с их партнерами заявление. Вполне вероятно, что рано или поздно им придется вмешаться в военные действия, если Иран так и будет атаковать их гражданские объекты. Военный потенциал у стран Залива не такой большой, но есть большие финансовые и имиджевые возможности, чтобы убедить международное сообщество в недопустимости нападений на их территории и настроить против Ирана его соседей. Также они способны профинансировать американскую операцию по разблокированию Ормузского пролива", - сообщил востоковед.

"Стоит отметить, что иранская война не была сюрпризом – все ее ожидали и готовились к ней. Однако в изначальных планах не было предусмотрено нынешнее развитие событий, а именно быстрый выход из-под контроля действий США и Израиля, атаки на гражданские, экономические объекты Ирана. В совокупности с ответными атаками Ирана это угрожает серьезным вовлечением в войну региональных игроков, что может привести к тотальной катастрофе для всего Ближнего Востока. После такой войны, достаточно долгой и изнурительной, мы увидим совсем другой Ближний Восток. Арабские страны, разумеется, хотят в первую очередь сохранить себя, поэтому сейчас им приходится искать возможности, как выстроить оборону, но при этом не стать частью иранской войны", - указал Мурад Садыгзаде.

Эксперт обратил внимание, что на сегодняшний день единственной выигрывающей стороной выглядит Израиль. "Только Израиль пока что добивается своих целей в иранской войне. Он ликвидировал большую часть военно-политической элиты Ирана, пусть это и бессмысленно при нынешнем устройстве политической системы Исламской Республики. Он нанес удар по иранской экономике, инфраструктуре, энергетике и тем более по военному потенциалу. Это не значит, что Иран не может продолжать воевать, но проблемы у него с ведением войны есть уже сейчас. Также Израиль смог добиться даже большей консолидации общества вокруг властей, чем Иран. У всех остальных стран, затронутых войной, все очень плохо. В политическом смысле хуже всего сейчас приходится Администрации Трампа", - заключил он.