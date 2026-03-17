Анкаре пока не известны даты нового этапа переговоров по Украине

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкая сторона на сегодняшний момент не владеет информацией о дате очередных переговоров Москвы, Киева и Вашингтона.

Турции пока что неизвестны конкретные даты проведения четвертого раунда переговоров по украинскому урегулированию, сообщили в администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"На данный момент турецкая сторона не получила от сторон какой-либо конкретной информации относительно дат проведения очередного раунда переговоров по Украине"

– администрация Реджепа Тайипа Эрдогана

Тем не менее, Турция находится в плотном сотрудничестве со всеми сторонами переговорного процесса и следит за развитием ситуации, отметили в администрации.

Напомним, ранее турецкая сторона заявляла о готовности организовать следующую встречу России, США и Украины, предложив в качестве площадки для переговорного процесса город Стамбул.

Ранее об этом так же заявили в администрации турецкого президента, с аналогичным предложением выступил и глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым во вторник.

