Анкаре пока не известны даты нового этапа переговоров по Украине

Турции пока что неизвестны конкретные даты проведения четвертого раунда переговоров по украинскому урегулированию, сообщили в администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"На данный момент турецкая сторона не получила от сторон какой-либо конкретной информации относительно дат проведения очередного раунда переговоров по Украине"

– администрация Реджепа Тайипа Эрдогана

Тем не менее, Турция находится в плотном сотрудничестве со всеми сторонами переговорного процесса и следит за развитием ситуации, отметили в администрации.

Напомним, ранее турецкая сторона заявляла о готовности организовать следующую встречу России, США и Украины, предложив в качестве площадки для переговорного процесса город Стамбул.

Ранее об этом так же заявили в администрации турецкого президента, с аналогичным предложением выступил и глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым во вторник.