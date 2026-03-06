Москва примет "Российскую энергетическую неделю" в октябре

В российской столице 14-16 октября планируется провести международный форум "Российская энергетическая неделя", правительство РФ утвердило даты проведения мероприятия, поделились в Росконгрессе.
Основной площадкой форума выступит "Манеж", выставочная экспозиция разместится в атриуме Гостиного двора, в последний день форума будет проведен Молодежный день.
Куратором энергетической недели выступает вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, организационная работа должна стартовать заблаговременно, чтобы принять участие в форуме могло большее число иностранных партнеров.
"Российская энергетическая неделя последовательно укрепляет позиции одной из ведущих международных отраслевых площадок. <…> Мы начинаем подготовку к РЭН-2026 заблаговременно, чтобы обеспечить расширенное участие иностранных партнеров, усилить практическую направленность деловой программы и сформировать повестку"
– Александр Новак