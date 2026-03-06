Вестник Кавказа

Москва примет "Российскую энергетическую неделю" в октябре

Москва примет "Российскую энергетическую неделю" в октябре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Форум "Российская энергетическая неделя" состоится в середине октября в Москве, главной площадкой станет "Манеж".

В российской столице 14-16 октября планируется провести международный форум "Российская энергетическая неделя", правительство РФ утвердило даты проведения мероприятия, поделились в Росконгрессе.

Основной площадкой форума выступит "Манеж", выставочная экспозиция разместится в атриуме Гостиного двора, в последний день форума будет проведен Молодежный день.

Куратором энергетической недели выступает вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, организационная работа должна стартовать заблаговременно, чтобы принять участие в форуме могло большее число иностранных партнеров.

"Российская энергетическая неделя последовательно укрепляет позиции одной из ведущих международных отраслевых площадок. <…> Мы начинаем подготовку к РЭН-2026 заблаговременно, чтобы обеспечить расширенное участие иностранных партнеров, усилить практическую направленность деловой программы и сформировать повестку"

– Александр Новак

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
985 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.