МИД Азербайджана призвал к деэскалации иранского конфликта

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на консультативно-министерской встрече в саудовском Эр-Рияде, призвал страны региона заняться деэскалацией иранского конфликта.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в консультативно-министерской встрече в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, с целью обсуждения и координации мер по обеспечению безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, сообщается в пресс-релизе МИД Азербайджана.

В ходе обсуждений глава внешнеполитического ведомства Азербайджана подчеркнул неотложную необходимость решения серьезного кризиса в регионе, продолжающегося с 28 февраля, отметив: последствия эскалации выходят за рамки отдельных стран, создавая более широкие региональные и глобальные риски и угрожая жизни гражданского населения и всей инфраструктуре.

Также азербайджанский министр рассказал коллегам о дроновых атаках, совершенных 5 марта с территории Ирана по Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана, в которых пострадали четыре мирных жителя и был нанесен значительный ущерб важнейшей инфраструктуре, в том числе Нахчыванскому международному аэропорту.

Азербайджан отреагировал оперативно и решительно, подтвердив свою решимость защищать свой суверенитет, территориальную целостность и безопасность своих граждан всеми законными средствами, отметил Джейхун Байрамов.

Также министр предоставил участникам встречи информацию о действиях Азербайджана после начавшейся войны против Ирана, в том числе об азербайджанской гуманитарной помощи соседней стране, новая партия которой была направлена накануне в преддверии Новруза и Ид аль-Фитр, а также о содействии использованию территории ИРИ для доставки помощи третьими странами и эвакуации гражданского населения.

В ходе своего выступления глава МИД Азербайджана отметил, что расширение географии конфликта несет опасность и должно быть немедленно прекращено. Продолжение нападений на региональные государства рискует углубить раскол и подорвать долгосрочную стабильность, поэтому все страны региона в равной мере несут ответственность и должны проявить инициативы, направленные на обеспечение мира и безопасности.

Строгое соблюдение главных принципов международного права, включающих уважение суверенитета и территориальной целостности, неприменение силы, невмешательство во внутренние дела, не имеет альтернатив и является единственным жизнеспособным путем к устойчивому миру и стабильности в регионе, заключил Джейхун Байрамов.