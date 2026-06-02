Курорт с акватермальным комплексом построят под Краснодаром

Новый курорт появится в Краснодарском крае, девелоперская компания "ТОЧНО" вложит в проект 7,5 млрд рублей. Строительство завершится в 2029 году.

В Краснодарском крае будет построен новый курорт с акватермальным комплексом и винодельней, об этом рассказали в девелоперской компании "ТОЧНО", которая выступит инвестором.

Соглашение о строительстве курорта было подписано с кубанскими властями на площадке Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2026).

"На площадке форума девелопер и администрация Краснодарского края заключили соглашение о реализации федерального проекта "Собер-Баш курорт". <…> Общий объем инвестиций составит более 7,5 млрд рублей"

– сообщение компании

Курорт появится в 40 минутах езды от Краснодара в Северском районе и будет включать отель "пять звезд", частный коттеджный поселок на 174 виллы, крупный акватермальный комплекс, рестораны, теннисный и падел-корты, амфитеатр для мероприятий, вертолетную площадку. Общая площадь курорта составит 208 га, из которых 70 га займут зеленые насаждения, в том числе фруктовые сады и виноградники. Также на курорте разместится винодельня.

Кроме того, проект включает шесть авторских туристических маршрутов различной протяженности, их составление производилось совместно с Русским географическим обществом (РГО) и Минприроды края.

Курорт планируется построить к 2029 году.