Курорт с акватермальным комплексом построят под Краснодаром

В Краснодарском крае будет построен новый курорт с акватермальным комплексом и винодельней, об этом рассказали в девелоперской компании "ТОЧНО", которая выступит инвестором.
Соглашение о строительстве курорта было подписано с кубанскими властями на площадке Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2026).
"На площадке форума девелопер и администрация Краснодарского края заключили соглашение о реализации федерального проекта "Собер-Баш курорт". <…> Общий объем инвестиций составит более 7,5 млрд рублей"
– сообщение компании
Курорт появится в 40 минутах езды от Краснодара в Северском районе и будет включать отель "пять звезд", частный коттеджный поселок на 174 виллы, крупный акватермальный комплекс, рестораны, теннисный и падел-корты, амфитеатр для мероприятий, вертолетную площадку. Общая площадь курорта составит 208 га, из которых 70 га займут зеленые насаждения, в том числе фруктовые сады и виноградники. Также на курорте разместится винодельня.
Кроме того, проект включает шесть авторских туристических маршрутов различной протяженности, их составление производилось совместно с Русским географическим обществом (РГО) и Минприроды края.
Курорт планируется построить к 2029 году.