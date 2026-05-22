В Крыму появится новый курорт за 10 млрд рублей

В Крыму в районе Коктебеля будет построен новый курорт, меморандум об этом подписан сегодня на ПМЭФ. Реализовать проект планируется за 10 лет.

В Крыму планируется создать новый круглогодичный курорт, информирует пресс-служба министерства экономического развития региона.

Меморандум о строительстве курорта подписан между ООО "СЗ "Форум-чайка" (входит в группу "Симферопольская девелоперская компания") и правительством Республики Крым в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) сегодня.

Инвестиции в проект составят 10 млрд рублей. Курорт вырастет в поселке Коктебель за десять лет и будет включать гостиницы, гостевые дома, виллы, таунхаусы и курортные резиденции. Курортный комплекс разместится на территории площадью 76,4 тыс кв м.

В крымском Минэкономразвития уточнили, что сейчас инвестор проводит переговоры с гостиничными операторами по вопросам сотрудничества в рамках проекта.