Новые санатории открылись на Ставрополье и в Крыму с начала 2025 года – Мурашко

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал об основных тенденциях в санаторном отдыхе в лечебных целях в России.

Курортный фонд России за последние год с лишним пополнился новыми санаториями в ряде регионов, в том числе на Ставрополье и в Крыму, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что Россия обладает множество целебных природных ресурсов.

"Люди все чаще рассматривают санаторно-курортное лечение как универсальный инструмент оздоровления и поддержания активного долголетия, что подтверждается положительной динамикой роста числа пациентов санаторно-курортных организаций"

– Михаил Мурашко

Глава Минздрава РФ пояснил, что в минувшем году отдых в санаториях выбрали свыше 7 млн человек.

Чиновник отметил, что с начала прошлого года в Курортный фонд РФ вошли природные лечебные ресурсы, расположенные на Ставрополье и в Крыму, а также в Ленинградской, Пензенской, Калининградской областях и в других регионах.