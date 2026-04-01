Вестник Кавказа

Два новых санатория откроются в Пятигорске и Кисловодске

Вид на Пятигорск
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
В ближайшие годы в Кавминводах увеличится число санаториев – новые здравницы уровня 4 и 5 звезд запустят в Пятигорске и Кисловодске.

Летом 2027 года приступит к работе "Medical Spa Hotel Горный Бриллиант 4*" в Пятигорске.

"Инвестиционный проект стоимостью 4,8 млрд рублей реализуется компанией "Горный Бриллиант". Проект предусматривает создание современного санатория категории 4 звезды на 272 номера с развитой инфраструктурой, включающей лечебный центр, SPA-зону, бассейн, ресторан, конференц-зал и ритейл-пространства"

– пресс-служба губернатора и правительства Ставрополья

Льготный кредит на реализацию выделил банк ДОМ.РФ. Эксплуатация объекта должна начаться 30 июня будущего года.

Кроме того, в 2028 году будет достроен санаторий "Белая скала" в Кисловодске. Долгострой получил вторую жизнь со сменой инвестора, ожидается, что на курорте в результате появится пятизвездочный многофункциональный комплекс с гостиницей, медицинским центром и SPA-комплексом. Номерной фонд "Белой скалы" – 120 комнат. Общий объем инвестиций оценивается в 4,5 млрд рублей.

 

Вам может быть интересно

