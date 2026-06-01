Азербайджан и Германия обсудили сотрудничество в сфере поставок газа и энергетики

Представители Азербайджана и Германии обсудили совместное сотрудничество по вопросам стабильных поставок газа, энергоперехода и применения низкоуглеродных решений.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и председатель правления немецкой компании VNG AG Ульф Хайтмюллер обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики и поставок газа. Об этом сообщает Министерство энергетики АР.

В рамках Бакинской энергетической недели стороны обсудили ситуацию на глобальном энергорынке, безопасность поставок в условиях кризиса и диверсификацию рынков. Отдельное внимание участники переговоров уделили развитию возобновляемой энергетики, модернизации инфраструктуры, батарейным системам накопления, а также роли водорода и биометана.

Кроме того, на встрече подчеркнули значение проектов электропередачи между Азербайджаном, Турцией и Европой.

Отметим, в Азербайджане реализуются 11 проектов солнечной и ветровой энергетики. Данные инициативы обеспечат экономию природного газа, расширят экспортные возможности государства и повысят надежность энергосистемы.