Иран пытается помешать переговорам Израиля и Ливана – Госдеп

В США недовольны стремлением Ирана помешать ливано-израильским переговорам. Американский госсекретарь отметил, что Тегеран стремится затянуть их.

Иран предпринимает попытки помешать переговорам между Израилем и Иливаном. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Он подчеркнул, что США рассматривают переговоры между Ливаном и Израилем как нечто отдельное и независимое от Ирана, в то время как Исламская Республика хочет свалить все в одну кучу.

"(Иран) пытается заблокировать любые усилия, в рамках которых Израиль и Ливан могут работать вместе, и затянуть этот процесс. Это делается для того, чтобы в случае достижения договоренности в какой-то момент в будущем они могли заявить, что именно они продавили её благодаря своему влиянию"

– американский госсекретарь

Напомним, сегодня в Вашингтоне состоится пятый раунд переговоров по урегулированию между Израилем и Ливаном.