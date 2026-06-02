По сообщениям СМИ, Пентагон испытывает нехватку финансирования из-за незапланированного оборонного бюджета расходов на военные операции и резкого роста цен на топливо.

Вооруженные силы США столкнулись с острой нехваткой финансирования из-за незапланированных расходов. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителя Пентагона.

​Военные кампании против Ирана, в Южной Америке, операции на границах и рост цен на топливо вынудили армию оптимизировать ресурсы и принимать трудные решения по расходам. Об этом сообщил полковник Марти Мейнерс.

​Начальник штаба ВМС США адмирал Дэрил Кодл ранее заявил, что без дополнительного финансирования флота, возможно, уже в июле придется сокращать расходы на текущие операции.

Рост цен на топливо серьезно сказывается на военной подготовке военнослужащих и стоимости транспортировки персонала и грузов.

Как следует из официальных данных, ежегодный объем закупок топлива для нужд Пентагона составляет порядка 80 млн баррелей.