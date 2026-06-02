Азербайджан нарастит аграрный экспорт до $2 млрд

Экспорт аграрной продукции из Азербайджана планируется за ближайшие годы увеличить на $500 млн, до $2 млрд, сообщили в Минсельхозе республики.

Поставки сельскохозяйственной продукции из Азербайджана на международный рынок планируется нарастить до $2 млрд к 2030 году, об этом рассказал замминистра сельского хозяйства АР Заур Алиев на пресс-конференции, посвященной Госпрограмме развития производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры на 2026-2030 годы.

Он сообщил, что в настоящее время экспорт агропродукции Азербайджана составляет около $1,5 млрд, к 2030 году его намерены увеличить до $2 млрд, при этом будет расширена география поставок и повышена доступность услуг для аграрного сектора.

"Рост экспорта предусматривается не только в количественном и стоимостном выражении. Также будут реализованы меры поддержки, направленные на диверсификацию географии поставок"

– Заур Алиев

Замглавы Минсельхоза Азербайджана добавил, что ключевые мероприятия Госпрограммы охватывают отрасли животноводства и растениеводства. Планируется повысить доступность услуг, которые необходимы для наращивания объемов производства в различных сферах сельского хозяйства.

В целом Госпрограмма на 2026-2030 годы предусматривает увеличение экспорта аграрной продукции из Азербайджана на 6% в год.

Куда пойдет экспорт из Азербайджана?

Эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что план по расширению экспорта сельхозпродукции из Азербайджана неизбежно включает в себя рост поставок на российский рынок, что будет способствовать укреплению российско-азербайджанских отношений.

"Россия является основным рынком для ненефтегазового экспорта из Азербайджана, в том числе для экспорта продукции сельского хозяйства. В первую очередь это обусловлено естественными факторами, поскольку Россия — северная страна, и у нас есть большая потребность в плодоовощной продукции, особенно ранней в весенний период, пока в самой России не начался сезон урожая, и здесь российские интересы сходятся с интересами стран-поставщиков Глобального Юга, включая Азербайджан", - прежде всего сказал он.

"Учитывая сочетание высокого спроса и географической близости Россия является фактически безальтернативным рынком сбыта сельхозпродукции из стран Южного Кавказа, а также Центральной Азии. Российский рынок всегда в приоритете у аграриев этих государств благодаря постоянному спросу на их товары", - подчеркнул Константин Тасиц.

"При этом полнее очевидно, что Азербайджан будет развиваться поставки и по другим направлениям. К примеру, всегда высокий спрос на продуктовый экспорт в Китае, и там достаточно большой рынок. Возможен рост экспорта в арабские страны Персидского залива и в другие ближневосточные государства", - сообщил эксперт.

"Но так или иначе, поставлять туда скоропортящуюся продукцию сложнее по сравнению с Россией из-за существенной разницы в логистике. Россия по всем параметрам выгоднее дл азербайджанских экспортеров – это и хорошо знакомый, привычный рынок, и торговля в зоне свободной торговли СНГ. Так что основа планируемого роста экспорта будет реализована продажами в РФ", - заключил Константин Тасиц.