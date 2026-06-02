ВМС Ирана ударили по американскому эсминцу

Иранские военные нанесли удар по эсминцу США, который попробовал подойти к иранским территориальным водам.

Удар был нанесен сегодня иранскими ВМС по американскому эсминцу, который собирался подойти к территориальным водам Исламской Республики в Оманском заливе, такое сообщение распространила пресс-служба ВМС ИРИ.

В нем говорится, что инцидент произошел несколько часов назад.

Эсминец ВМС США собирался подойти к иранским территориальным водам в Оманском заливе. В ответ иранские военные нанесли удар по "центру командования и управления", который, по их данным, находился на корабле.

Напомним, что ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об обеспокоенности Москвы в связи с новым обменом ударами между Ираном и США.