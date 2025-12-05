Азербайджан и Карелия углубят торгово-экономические связи

Баку заинтересован в развитии партнерства с Карелией. АР и власти российского региона могут подписать Дорожную карту сотрудничества.

Азербайджан и Карелия близки к подписанию Дорожной карты по развитию контактов в области экономики и торговли. Вопрос был затронут в ходе встречи замглавы экономического ведомства АР Эльнура Алиева и главы Карелии Артура Парфенчикова.

В фокусе внимания сторон оказались вопросы развития связей в сфере торговли и инвестиций. Эльнур Алиев отметил, что Азербайджан проявляет интерес к партнерству с российскими регионами. Власти Карелии видят перспективы в развитии внешнеэкономических связей.

Ранее стало известно, что Азербайджан и Татарстан договорились о совместном развитии промышленного парка на территории АР.