Вестник Кавказа

Азербайджан и Карелия углубят торгово-экономические связи

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© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Баку заинтересован в развитии партнерства с Карелией. АР и власти российского региона могут подписать Дорожную карту сотрудничества.

Азербайджан и Карелия близки к подписанию Дорожной карты по развитию контактов в области экономики и торговли. Вопрос был затронут в ходе встречи замглавы экономического ведомства АР Эльнура Алиева и главы Карелии Артура Парфенчикова. 

В фокусе внимания сторон оказались вопросы развития связей в сфере торговли и инвестиций. Эльнур Алиев отметил, что Азербайджан проявляет интерес к партнерству с российскими регионами. Власти Карелии видят перспективы в развитии внешнеэкономических связей. 

Ранее стало известно, что Азербайджан и Татарстан договорились о совместном развитии промышленного парка на территории АР.

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