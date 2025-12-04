Реализацию совместных проектов обсудили Татарстан и Азербайджан

Российская делегация, возглавляемая заместителем премьер-министра Татарстана, посетила Баку. В ходе поездки она провела встречу с главой Минэкономики Азербайджана.

В Баку прошла встреча главы Минэкономики Азербайджана Микаила Джаббарова и российской делегации, возглавляемой заместителем премьер-министра, министром промышленности и торговли Татарстана Олегом Коробченко. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил азербайджанский министр.

"Мы были рады приветствовать в нашей стране делегацию во главе с заместителем премьер-министра, министром промышленности и торговли Республики Татарстан Олегом Коробченко"

– азербайджанский министр

Он отметил, что на встрече обсуждались перспективы развития связей в различных сферах, в том числе в торговле, промышленности, энергетике и туризме. Кроме того, затрагивалось цифровое сотрудничество и взаимодействие по вопросам развития малого и среднего бизнеса.

Помимо этого, был рассмотрен прогресс, достигнутый в создании Совместной промышленной зоны, и реализация совместных инициатив, в том числе проект по производству автомобилей.