Тегеран направляет в Баку главу МИД Ирана

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
В Азербайджане ожидают визита главы МИД Ирана. Аббас Аракчи должен посетить соседнюю страну в ближайшие несколько дней.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи приедет в Азербайджан в конце текущей неделе. Об этом пишут 5 декабря азербайджанские средства массовой информации.

Согласно предварительным данным, руководитель внешнеполитического ведомства прибудет в Баку в воскресенье, 7 декабря.

В рамках рабочей поездки Аракчи проведет встречу с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Кроме того, у него запланирован ряд встреч с другими официальными лицами республики Южного Кавказа.

Это будет первый визит Аракчи в Баку с тех пор как он занял пост главы МИД Ирана.

