Никол Пашинян приедет в Берлин

В следующий вторник в Берлине ожидается проведение переговоров армянского премьер-министра Никола Пашиняна с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц проведет встречу с премьер-министром РА Николом Пашиняном, сообщил зампредставителя правительства Германии Себастьян Хилле в ходе пресс-конференции с немецкими СМИ.

Встреча пройдет 9 декабря в Берлине. Ожидается, что Пашинян прилетит в столицу Германии в 16:00 по местному времени (18:00 Мск), само мероприятие состоится в ведомстве федерального канцлера.

На переговорах будет обсуждаться стабилизация ситуации на Южном Кавказе, в частности, азербайджано-армянские отношения. Кроме того, ожидается рассмотрение вопросов сотрудничества Еревана и Берлина в области экономики, а также региональной безопасности.

После проведения мероприятия запланирована пресс-конференция, также добавил Хилле.