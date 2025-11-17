Пашинян отправился с визитом в Казахстан

Никол Пашинян отправился в Казахстан, где пробудет с 20 по 21 ноября. Ожидаются встречи с первыми лицами центральноазиатской республики.
Глава правительства Армении Никол Пашинян отправился в Казахстан с официальным визитом. Визит государственного деятеля будет продолжаться с 20 по 21 ноября, информирует пресс-служба правительства республики.
В рамках визита запланированы переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Также запланированы встречи с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым и спикером парламента Ерланом Кошановым.
Также ожидаются переговоры между армянской делегацией и руководством центральноазиатской республики.
Пашинян также намерен посетить выставку "Астана Экспо" и Национальный музей Казахстана.