Никол Пашинян приедет в Казахстан
Премьер-министр Армении Никол Пашинян по приглашению казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева посетит Астану уже на этой неделе.

Председатель правительства Республики Армения Никол Пашинян совершит государственный визит в Казахстан, проинформировали в Акорде.

Сообщается, что поездка в Астану состоится 20-21 ноября текущего года по приглашению казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева.

В рамках проведения визита запланированы переговоры делегаций двух государств. В качестве обсуждения будут подняты темы развития перспектив сотрудничества между Арменией и Казахстаном.

