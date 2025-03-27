Никол Пашинян приедет в Казахстан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по приглашению казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева посетит Астану уже на этой неделе.
Председатель правительства Республики Армения Никол Пашинян совершит государственный визит в Казахстан, проинформировали в Акорде.
Сообщается, что поездка в Астану состоится 20-21 ноября текущего года по приглашению казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева.
В рамках проведения визита запланированы переговоры делегаций двух государств. В качестве обсуждения будут подняты темы развития перспектив сотрудничества между Арменией и Казахстаном.