Экономика России вышла на этап снижения инфляции – Новак

Новак сообщил о ситуации в российской экономике. Он отметил ее устойчивость перед вызовами и отметил переход к снижению инфляции.

Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал о том, в какой стадии находится в настоящее время российская экономика.

Прежде всего, выступая на вручении премии "Ведомости Импульс", связанной с инвестиционными проектами, вице-премьер отметил, что экономика РФ продемонстрировала устойчивость, несмотря на санкционное давление.

"Наша экономика, несмотря на все вызовы, несмотря на все давление со стороны западных стран, трудности, с которыми мы сталкиваемся, за последние несколько лет показала такие рекордные цифры и показала - самое главное - свою устойчивость и возможность двигаться вперед"

– Александр Новак

Он сообщил о том, что на конец 2025 года экономика РФ перешла на этап снижения инфляционного давления.

"Сегодня наша экономика находится в стадии формирования сбалансированного устойчивого роста, снижения инфляции"

– Александр Новак

Отметим, что рубль на начало декабря укрепился до уровня 76,97 рубля за доллар, следует из курса ЦБ на 5 декабря 2025 года. Инфляция в России на 1 декабря составила 6,6%, по данным МЭР. Ключевая ставка в октябре была понижена до 16,5%, последнее заседание ЦБ РФ в этом году по ставке пройдет через две недели – 19 декабря.