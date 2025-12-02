Грузия и США обсудили Зангезурский коридор

Посол Грузии в США выступила в ходе Американо-грузинского бизнес-совета и обсудила с американской стороной проект строительства Зангезурского коридора и ситуацию на Южном Кавказе.

Участие Грузии в реализации проекта Зангезурского коридора, роль Тбилиси в регионе Южного Кавказа и развитие грузино-американских отношений – такие темы были затронуты в докладе посла Грузии в США Тамар Талиашвили в рамках встречи Американо-грузинского бизнес-совета, такое сообщение опубликовано на официальном сайте грузинского посольства в Вашингтоне.

Особое внимание в ходе встречи было уделено значимости мирной инициативы американского президента Дональда Трампа и проекта TRIPP для укрепления региональной связанности. Грузинская сторона также отметила особое значение этого проекта для Тбилиси.

Отдельно было отмечено значение Среднего коридора, а также роль Грузии в его развитии.

Кроме того, стороны обсудили развитие отношений Тбилиси и Вашингтона. По словам Талиашвили, они носят в данный момент формальный характер, однако существуют перспективы их дальнейшего сотрудничества.