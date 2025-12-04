Вестник Кавказа

Встреча Путина и Трампа может быть организована быстро – Ушаков

Встреча Путина и Трампа может быть организована быстро – Ушаков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Помощник Владимир Путина Ушаков заявил, что встреча российского и американского президентов может быть организована в кратчайшие сроки. Однако из Вашингтона сигналов пока нет.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Кремль не получал сигналов от Белого дома о готовности провести саммит лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако подобная встреча может быть оперативно согласована. 

"Все возможно. Анкоридж мы согласовали буквально за три-четыре дня. Но пока никаких сигналов на этот счет не поступало, мы их не видим"

– Юрий Ушаков 

Ранее помощник российского лидера заявил, что Москва готова очень быстро организовать разговор лидеров или встречу, если возникнут условия для этого.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
750 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.