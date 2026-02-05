Министерство финансов США снова расширило антииранский санкционный список

На фоне переговоров по иранской ядерной программе, проходивших сегодня в оманском Маскате, Минфин США добавил в санкционный список против Ирана 15 еще компаний и двух человек.

Список антииранских рестрикций, введенных властями США, сегодня пополнился еще 15 компаниями и двумя персонами, связанными с Ираном, сообщил американский Минфин.

Санкционные компании зарегистрированы в ОАЭ, Турции, Грузии, Китае и других странах, большинство из них связаны с морскими перевозками, также в "связанный с Ираном" санкционный список внесли двух человек, сообщил Минфин США, передает РИА Новости.

Показательно то, что о новых санкциях было объявлено именно сегодня, в день проведения переговоров по иранской ядерной программе, которые впервые прошли после длительной паузы в переговорном процессе, которую спровоцировали ирано-израильский конфликт в июне минувшего 2025 года и последовавшая за ним бомбовая атака ВВС США на иранские ядерные объекты.

Ранее министерство финансов США дополнило санкционный пакет против Ирана, добавив в него рестрикции в отношении министра внутренних дел Ирана Эскандара Момени и еще шести граждан страны, 30 января текущего 2026 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что на фоне обострения отношений США и Ирана, а также неясности с американскими санкциями, правительство Индии не стало закладывать средства на развитие иранского порта Чабахар, жизненно важного для торговли в обход Пакистана. Решающим фактором стала угроза санкций от Вашингтона.