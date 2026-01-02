Ильхам Алиев направил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Азербайджанский президент Ильхам Алиев отправил письмо турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, где выразил свои соболезнования в связи с третьей годовщиной землетрясений в Турции.

Глава АР Ильхам Алиев направил письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, выразив соболезнования семьям погибших во время землетрясений три года назад.

"Минуло три года с землетрясения, глубоко потрясшего братскую Турецкую Республику. С большим уважением и почтением чту светлую память погибших в результате этой ужасной трагедии"

– Ильхам Алиев

Азербайджанский лидер отметил, что эта трагедия стала самым настоящим гуманитарным потрясением, не только для Турции, но и для Азербайджана.

"Непоколебимое братство, лежащее в основе азербайджано-турецких отношений, проявило свою истинную сущность именно в такой трудный момент"

– Ильхам Алиев

В письме он также отметил роль Азербайджана в восстановлении Турции после землетрясений. В том числе, строительства азербайджанского квартала в провинции Кахраманмараш.

Азербайджаном здесь было построено 26 зданий, более 450 квартир и 328 нежилых объектов.

"Уверен, что прочное азербайджано-турецкое единство и стратегическое союзничество, основанные на философии "Одна нация, два государства", и впредь способствуя процветанию наших народов, будут служить обеспечению региональной стабильности, безопасности и устойчивого развития"

— Ильхам Алиев