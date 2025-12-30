Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с пожаром в Кран-Монтане

Азербайджан соболезнует Швейцарии в связи с трагедией на курорте Кран-Монтана. Президент Азербайджана направил письмо с соболезнованиями.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Швейцарской Конфедерации Ги Пармелену в связи с трагедией, произошедшей 1 января на горнолыжном курорте Кран-Монтана.
"Глубоко опечалены известием о гибели большого числа людей в результате пожара в Кран-Монтане.
В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших"
– Ильхам Алиев
Также азербайджанский лидер пожелал выздоровления пострадавшим в результате пожара.
Напомним, пожар произошел в одном из баров курорта, погибли около 40 человек, свыше ста человек пострадали, часть из них получили значительные ожоги.