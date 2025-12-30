Что случилось на курорте Кран-Монтана в Швейцарии?

Трагедия в самом начале 2026 года произошла в Швейцарии: на курорте в кантоне Вале взорвался и загорелся бар, где несколько сотен человек праздновали Новый год.

Празднование Нового года обернулось трагедией для гостей горного швейцарского курорта Кран-Монтана: в новогоднюю ночь в курортном баре, где посетители отмечали наступление 2026 года, произошел мощный взрыв, унесший жизни не менее 40 человек.

По данным швейцарских СМИ, не менее ста выживших при взрыве получили травмы различной степени тяжести.

Причина трагедии пока не установлена – полиция еще не знает, что привело к взрыву, а также какие именно объекты взорвались с такой силой, что бар оказался частично разрушен и загорелся.

К утру 1 января следствию удалось исключить версию террористической атаки на курорт. Основной версией швейцарской прокуратуры сейчас является умышленный поджог бара. Однако ряд местных СМИ сообщает о возможном нарушении техники безопасности гостями Кран-Монтаны при запуске пиротехнических изделий.

У российского посольства в Швейцарии нет данных о погибших либо пострадавших в результате взрыва и пожара в Кран-Монтане россиянах.