Иран подтвердил переговоры с США в Омане

Власти Ирана и США определились с местом и датой переговоров по иранской ядерной программе – они пройдут 6 февраля в Омане, сообщили иранские средства массовой информации.

Что касается формата встречи, то он будет похож на прежний и пройдет при посредничестве Маската, передает РИА Новости.

Представлять Иран на переговорах будет глава МИД страны Аббас Аракчи, со стороны США в них будет участвовать спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

Напомним, ранее мы писали о том, что представитель внешнеполитического ведомства Ирана Эсмаил Багаи заявил о завершении планирования переговоров между ИРИ и США, открытым оставался лишь вопрос о выборе площадки проведения консультаций, в качестве которой предлагались Турция и Оман.