Экономика РФ выросла на 1% по итогам 2025 года – Новак

В 2025 году экономика России выросла на 1%, такое заявление сделал вице-премьер Александр Новак в ходе совещания в комитете Совета Федерации по экономической политике.

"У нас в 2025 году, несмотря на все вызовы, с которыми сталкивается наша экономика, рост (...) сохранился, хотя и медленнее, чем в предыдущие годы. По результатам 2025 года мы ожидаем 1%"

– Александр Новак

Он привел статистику, отметив, что в 2023 году рост экономики был 4,3%, в 2024 - 4,1%.

Как подчеркнул Новак, замедление роста экономики связано с достаточно жесткой денежно-кредитной и бюджетной политикой, а также с таргетированием инфляции.

При этом, нельзя не отметить уровень снижения инфляции в этом году на уровень 5,6% при изначальных показателях 9,5%.

Положительно на экономике сказалось увеличение промышленного производства, также добавил вице-премьер.