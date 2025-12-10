Новак озвучил показатель инфляции в РФ по итогам года

Александр Новак заявил о росте экономики России за последние три года, а также о показателях инфляции ниже прогнозов. По словам Новака, инфляция в концу года составит 6%.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что инфляция в стране по итогам года составит 6%. Это ниже прогнозов экспертов, отметил госдеятель.

Новак также заявил, что ВВП России за последние три года прибавил 10%, несмотря на сложности, с которыми столкнулась экономика страны.

"Несмотря на непростые внешние условия и внутренние вызовы, экономика страны показывает положительную динамику. За 3 последних года прирост ВВП приблизится к 10%. Фиксируется значительное замедление инфляции: по прогнозам, на конец года она составит 6%, что ниже прогноза"

– Александр Новак

Отметим, что инфляция в ноябре замедлилась до 0,42%, в октябре динамика роста цен составляла 0,5%. Согласно подсчетам Минэкономразвития, к концу года инфляция в РФ будет составлять 6,8%.