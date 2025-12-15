Собиравший разведданные для "Хезболлы" боевик ликвидирован Израилем в Ливане

Израиль подтвердил уничтожение террориста, собиравшего разведданные для "Хезболла". Он был ликвидирован накануне на юге Ливана.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила террориста "Хезболлы", собиравший разведданные для группировки. Об этом информирует пресс-служба ЦАХАЛ.
В сообщении сказано, что боевик был ликвидирован 16 декабря в районе Тайбех, расположенном в южной части Ливана.
"Ликвидированный террорист занимался сбором разведданных о деятельности Армии обороны Израиля на юге Ливана и участвовал в попытках "Хезболлы" восстановить инфраструктуру"
– пресс-служба ЦАХАЛ
Там отметили, что деятельность террориста нарушали договоренности между Израилем и Ливаном.
В пресс-службе ЦАХАЛ добавили, что израильские военные продолжать проводить операции, направленные на устранение любой угрозы.