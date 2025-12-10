В поле на западе Турции упал неопознанный беспилотник

Жители села Чубуклюбала в районе Измит турецкой провинции Коджаэли сегодня обнаружили на поле неизвестный беспилотный летательный аппарат, сейчас его изучают сотрудники спецслужб страны.
Жители турецкого села Чубуклюбала в сельской местности района Измит в провинции Коджаэли на западе Турции сегодня обнаружили на поле неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
Они доложили о происшествии местным властям, которые вызвали представителей жандармерии, а те – сотрудников спецслужб, передает турецкое информационное агентство IHA.
Сейчас БПЛА изучают специалисты, начато расследование причин инцидента.