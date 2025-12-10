Вестник Кавказа

В поле на западе Турции упал неопознанный беспилотник

© Фото: IHA
Жители села Чубуклюбала в районе Измит турецкой провинции Коджаэли сегодня обнаружили на поле неизвестный беспилотный летательный аппарат, сейчас его изучают сотрудники спецслужб страны.

Они доложили о происшествии местным властям, которые вызвали представителей жандармерии, а те – сотрудников спецслужб, передает турецкое информационное агентство IHA.

Они доложили о происшествии местным властям, которые вызвали представителей жандармерии, а те – сотрудников спецслужб, передает турецкое информационное агентство IHA.

Сейчас БПЛА изучают специалисты, начато расследование причин инцидента.

