IPC: продовольственный кризис в Газе по-прежнему критичен

Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности заявляет о критической ситуации продовольственной нестабильности и недоедания в Газе. Израиль отвергает данные.

Система мониторинга продовольственной безопасности (IPC) сообщает, что ситуация с продовольствием на всей территории сектора Газа "остается критической".

IPC использует единую шкалу (от 1 до 5) для оценки остроты кризисных фаз в различных странах и регионах. Ситуации в палестинском эксклаве на данный момент был присвоен статус "чрезвычайной", что указывает на крайне высокие риски для населения и означает стадию острой продовольственной нехватки. Следующим уровнем по шкале комплексной классификации стадий продовольственной безопасности является "голод".

Ситуация в Газе тем не менее улучшилась с лета, когда находилась в пятой фазе (голод). IPC отмечает, что улучшение напрямую связано с увеличившимися объемами поставок гуманитарной помощи на территорию эклава, которые стали возможны после заключения соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня.

При этом IPC подчеркивает, что даже с учетом некоторых улучшений жители Газы испытывают острый уровень продовольственной незащищенности и недоедания. Уровень поступающей в эксклав гуманитарной помощи достаточен исключительно для удовлетворения минимальных потребностей выживания, что не решает проблему в корне, отмечает IPC.

Подразделение министерства обороны Израиля, координирующее действия правительства на территориях Западного берега реки Иордан отвергает выводы IPC о критичности ситуации. COGAT заявляет, что с момента подписания соглашения в Газу поступило около 500 т продовольствия.