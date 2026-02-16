Иран может отказаться от обогащения урана – СМИ

Источники сообщили о готовности Ирана остановить обогащение урана. Данный вопрос обсуждался представителями Исламской Республики во время бесед с региональными дипломатами.

Иран может поставить на паузу обогащение урана. Об этом рассказали источники, знакомые с ходом ирано-американских переговоров.

По данным газеты Wall Street Journal, представители Исламской Республики предлагали остановить обогащение урана и переместить часть его запасов за границу в рамках обсуждения своей ядерной программы.

Источники отмечают, что в число стран, которой Иран готов передать часть своих запасов высокообогащенного урана, входит Россия. Считается, что большинство запасов сейчас находится под обломками ядерных объектов, которые пострадали во время атак США и Израиля летом прошлого года.

Кроме того, издание сообщает, что официальные лица Ирана во время бесед с региональными дипломатами также дали понять, что они могут предложить остановить обогащение на срок до трех лет.

Помимо этого, источники обращают внимание на то, что США не согласятся с предложением Ирана создать региональный консорциум по производству топливных пластин из обогащенного урана, так как эта инициатива предполагает сохранение процесса производства в Исламской Республике.

Напомним, в ночь с 12 на 13 июня 2025 года удары по ядерным и военным объектам Ирана нанес Израиль. Спустя неделю после этого ядерные объекты ИРИ атаковали США.