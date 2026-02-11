Россиские автомобили не оценили в Казахстане

В минувшем 2025 году российские автопроизводители в два раза нарастили экспорт своей продукции в Казахстан: тем не менее, результат пока очень далек от рекордов, несмотря на положительную динамику.

По итогам минувшего 2025 года Россия вдвое увеличила поставки легковых автомобилей в Казахстан - экспорт достиг $62,8 млн, сообщили в казахстанском таможенном ведомстве.

В то же время, результат, несмотря на положительную динамику, пока очень далек от рекордов, отметили на казахстанской таможне, передает РИА Новости.

"Для сравнения, поставки в 2022 году были заметно выше, достигая $129,2 млн"

- сообщение

А вот продукцию китайских и японских автомобильных концернов в Казахстане покупают куда более охотно - крупнейшими продавцами легковых авто в стране стали Китай (50% всего соответствующего импорта) и Япония (28%). У России в этой статистике скромных 2% поставок.

Всего за первый месяц 2026 года в Казахстане продали 14 102 новых автомобиля, 13 298 из них - легковых, и это на 25,2% больше, чем в январе 2025 года. Еще одно показательное достижение - 87,4% проданных автомобилей были казахстанского производства, сообщили в Автомобильном союзе Казахстана.