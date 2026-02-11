Сотни тысяч жителей Ставрополья останутся на сутки без воды из-за аварии

Несколько городов и районов Ставропольского края проведут сутки без воды – мера нужна для устранения аварии на магистральном водоводе.

Ряд населенных пунктов в Ставропольском крае временно останутся без воды для починки магистрального водовода, предупредил губернатор края Владимир Владимиров.

По словам главы региона, он дал поручение ускорить работы по ликвидации последствий аварии на магистральном водоводе, расположенном в Предгорном округе.

"Для выполнения ремонта с 22:00 мск будет ограничена подача воды в Ессентуках, Железноводске, Лермонтове, Пятигорске, Минераловодском и Предгорном округах"

– Владимир Владимиров

Губернатор уточнил, что по плану ремонтные работы должны завершиться в течение суток после отключения. В то же время, уточнил он, для совершения ремонта и возвращения воды в максимально сжатые сроки могут быть использованы дополнительные резервы края.

Владимиров добавил, что в регион Кавминвод также поручено направить дополнительные машины, которые займутся доставкой воды.