Президент Азербайджана назвал условие подписания мирного договора с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал комментарий журналистам в Мюнхене касательно сроков подписания мирного договора с Арменией – это событие сдерживает лишь одно обстоятельство, отметил он.

Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией, но сделано это будет только после изменения ее Конституции, заявил сегодня в Мюнхене президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Наша позиция известна, она доведена до армянской стороны. В Конституцию Армении должны быть внесены изменения. Как только эти изменения будут сделаны, мы можем подписать мирный договор на следующий день"

- Ильхам Алиев

Президент АР подчеркнул, что между Азербайджаном и Арменией сегодня уже установлен мир – об этом свидетельствуют вашингтонские договоренности и парафирование мирного договора, однако формализация процесса сейчас зависит от армянской стороны. Чем быстрее будут внесены изменения в Конституцию и чем быстрее из нее будут Удалены территориальные претензии к Азербайджану, тем быстрее будет подписан мирный договор, заключил азербайджанский лидер.

