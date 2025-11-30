Армения не будет затягивать принятие новой Конституции

Завершение работы над текстом новой Конституции является одним из приоритетных направлений деятельности министерства юстиции Армении, и ведомство планирует опубликовать его уже в марте текущего 2026 года.

Министерство юстиции Армении форсирует работу над текстом новой Конституции (Основного закона) страны, сообщила сегодня глава ведомства Србуи Галян.

"В марте будут подведены итоги нашей работы. Мы не будем отклоняться от ранее установленных сроков. К этому времени у нас будет готов текст, который мы опубликуем"

- Србуи Галян

Одна из приоритетных задач, стоящих сейчас перед Минюстом Армении - финализация текста новой Конституции, при этом вся работа по Основному закону страны будет проделана в установленные для этой процедуры сроки, добавила министр, передает Sputnik Армения.

Фактор Азербайджана

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что тему Конституции команда премьер-министра Никола Пашиняна использует как часть избирательной кампании, увязывая ее с темой подписания мирного договора с Азербайджаном – как известно, для этого из армянского Основного закона должна быть устранена ссылка на Декларацию о независимости Армении, содержащую претензии на азербайджанские территории в Карабахе.

"Мы видим, как команда Пашиняна действует по заранее подготовленному плану. Было заявление, что конституционный референдум состоится в 2027 году. Подготовка текста новой Конституции ведет с учетом парламентских выборов в июне – по словам той же Србуи Галян, работа будет завершена в августе, уже после выборов. И это позволяет усмотреть в теме новой Конституции часть избирательной кампании правящей партии "Гражданский договор"", - прежде всего сказал он.

"Никол Пашинян таким образом обращается к армянским гражданам со словами: мы изменим Конституцию, после чего подпишем мирный договор с Азербайджаном – но чтобы это произошло, вам нужно проголосовать за меня и мою партию на предстоящих выборах. Вполне логичный ход, учитывая, что оппозиция во многом выступает с реваншистских позиций. Голосование в этой ситуации во многом будет поставлено как выбор из двух позиций (как политтехнологи часто делают): вы или за мир, мирное развитие страны, подписание мирных договоров с соседями, новую страницу в истории Армении, или за возвращение назад, к противостоянию и конфликтам", - пояснил Дмитрий Солонников.

"Собственно, для Никола Пашиняна это дважды логичный шаг, поскольку Азербайджан изначально поставил условие, что мирный договор может быть подписан только после изменений в Конституции. Азербайджан эту позицию не меняет, желая устранить юридические коллизии между межгосударственным соглашением о мире о Основным законом РА. Поэтому Пашиняну вдвойне важно демонстрировать подготовку к изменению Конституции. Он делает это достаточно последовательно, без резких движений вправо-влево: обещал в 2027 году референдум и ведет страну к нему", - добавил политолог.

В то же время Никол Пашинян следит за тем, чтобы реформа Конституции не выглядела как уступка требованиям Баку: все поправки в Основной закон РА, включая вопрос о ссылке на Декларацию о независимости держатся в секрете. "Это политическая позиция объясняется тем, что Азербайджан все еще во многом рассматривается в армянском обществе как противник – явно уже в меньшей степени как враг, но по-прежнему как противник. Еще много лет нужно будет вести серьезнейшую психологическую, информационную, культурную работу для того, чтобы изменить эти настроения в обществе", - указал Директор Института современного государственного развития.

"По этой причине Никол Пашинян не может явно показывать гражданам, что он выполняет требования Баку по Конституции. Тем более нельзя ему этого делать перед выборами. Сейчас Пашинян показывает, что он самостоятельный политик: сам принял решение менять Конституцию, сам ее модернизирует по своим же идеям. Напомню, что премьер-министр объясняет конституционную реформу отказом от постсоветского наследия и переходом к новой фазе развития. В итоге реформы условие Азербайджана будет выполнено, но Пашинян сможет говорить, что изменил Конституцию по своей инициативе, а не под внешним воздействием", - заключил Дмитрий Солонников.

Напомним, ранее мы писали: премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что внесение изменений в Конституцию Армении поможет стране решить ключевую проблему, от которой страдает сейчас армянская демократия: суды, а точнее судебная ветвь власти, оторвались от народа. У действующей системы правосудия в Армении потеряна "органическая связь" с армянским обществом – она существует и действует сама по себе, так что люди теряют доверие к ней, пояснил армянский премьер.