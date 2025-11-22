Будет ли Армения вносить изменения в Конституцию и почему?

Окончательное урегулирование конфликта между Ереваном и Баку возможно только после внесения изменений в конституцию Армении. Таково условие Азербайджана. В Армении собираются принять новый основной закон, но какие положения он будет включать, а какие будут исключены, до сих пор непонятно.

Что не так с конституцией Армении?

Сегодня в Армении действует Конституция - нормативный правовой акт, имеющий высшую юридическую силу и определяющий государственное устройство – последние изменения к которую вносились 10 лет назад, 6 декабря 2015 года, когда президентский пост занимал Серж Саргсян.

Статья 1 основного закона изложена в следующей редакции:

Армянский народ, основываясь на фундаментальных принципах армянской государственности и общенациональных целях, закрепленных в Декларации о независимости Армении, осуществивший священный завет своих свободолюбивых предков о восстановлении суверенного государства, преданный делу укрепления могущества и процветания Родины, во имя обеспечения свободы поколений, общего благосостояния, гражданского согласия, подтверждая свою верность общечеловеческим ценностям, принимает Конституцию Республики Армения

Что такое Декларация о независимости Армении?

В упомянутой в Конституции Декларации о независимости и кроется источник проблем, мешающий Армении заключить мирный договор с Азербайджаном, отвоевавшим свои территории в 2020 году. Декларация была принята 23 августа 1990 года, перед началом горячей фазы Первой карабахской войны, Верховным Советом Армянской ССР, возглавляемым Левоном Тер-Петросяном, позже занявшим президентское кресло.

В документе начало процесса утверждения независимой государственности обосновывается на «совместным Постановлением Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха».

Что такое совместное постановление 1989 года?

Этот документ никогда не был легитимным, поскольку ни международное сообщество, ни сама Армения никакой «Нагорный Карабах» так и не признали. Суть постановления сводится к тому, что Верховный совет Армянской ССР «признает факт самоопределения Нагорно-Карабахской автономной области, что было подтверждено сессиями Нагорно-Карабахского областного совета 20 февраля и 12 июля 1988 года, а также собранием уполномоченных представителей населения области 16 августа 1989 года и Национальным решением заседания совета от 19 октября» для «реализации реального слияние политических, экономических и культурных структур Армянской ССР и Нагорного Карабаха в единую государственно-политическую систему».

Таким образом одни нелегитимный документ, потянул за собой второй, третий… и так пока не дошли до основного закона Армении. Все эти положения, которые и раньше выглядели эфемерно, сегодня полностью выходят за рамки политического контекста.

Собирается ли Армения менять конституцию?

Да. Как заявила министр юстиции страны Србуи Галян, новый текст Конституции должен быть готов в марте. Интрига в том, как изменится основной закон. Никакой конкретики от официальных лиц до сих пор не последовало. Если исходить из интересов внутренней политики, то премьер-министра Пашиняна устраивает и старый вариант конституции, фиксирующий парламентскую форму правления. Но что касается внешней политики, одним из приоритетов которой неизбежно становится нормализация отношений с соседями – Азербайджаном и Турцией, то без изменения основного закона не обойтись. Пашинян обещал, что референдум по новой конституции будет проведен после парламентских выборов, запланированных на июнь 2026 года, и решающее значение будет иметь позиция той силы, которая победит на выборах.

О необходимости нового основного закона Пашинян говорил задолго до совместной декларации, предусматривающей подписание парафированного главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении мирного договора, которую Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали в августе этого года в Вашингтоне. Но конкретики в словах армянского премьера как не было, так и нет; его риторика основана на общих словах о необходимости сделать Армению «более конкурентоспособной и жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях».

При этом позиция Баку совершенно конкретна – там исходят из невозможности заключения мирного договора без внесения изменений в конституцию Армении. Сегодня очевидно лишь то, что раньше марта следующего года мы вряд ли узнаем о том, какие конкретно изменения в Ереване собираются внести с основной закон.