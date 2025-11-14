Пашинян: Армения перепишет Конституцию после парламентских выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал сроки, в которые планируется провести референдум по проекту новой армянской Конституции.

Принятие новой Конституции Армении произойдет после выборов в Национальное собрание страны, которые состоятся в июне следующего года, рассказал премьер-министр РА Никол Пашинян.

"Важно, чтобы референдум по принятию новой Конституции был проведен после парламентских выборов 2026 года"

– Никол Пашинян

Глава армянского правительства также назвал причины, по которым были выбраны именно эти сроки. По его словам, в таком случае действующие в стране политические силы смогут поставить общественность в известность о своих взглядах на эту тему. Далее за силой, выигравшей выборы, останется решающее слово в процессе формирования нового проекта основного закона страны, добавил Никол Пашинян.

Напомним, что внесения поправок в Конституцию Армении требует Азербайджан: в Баку неоднократно заявляли, что подписание мирного договора невозможно без устранения претензий Еревана на азербайджанские земли из основного закона РА.