Пашинян: Зангезурский коридор в Армении начнется со строительства ЛЭП и газопровода

© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Никол Пашинян сообщил, что на встрече с Ильхамом Алиевым в начале октября обсуждался Зангезурский коридор. Было решено, что Армения начнет работы со строительства линий электропередач и газопровода.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о том, что на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Копенгагене обсуждался вопрос создания инфраструктуры, связанной с реализацией проекта Зангезурского коридора.

Встреча лидеров Азербайджана и Армении в Копенгагене состоялась 2 октября на полях саммита Европейского политического сообщества.

"Не скрою, мы с президентом Азербайджана в Копенгагене затрагивали вопрос, и предварительно пришли к тому, что быстрее всего получится строительство ЛЭП и газопровода"

– Никол Пашинян

Армянский премьер выразил надежду, что в ходе дальнейших обсуждений этот вопрос станет более предметным. Он подчеркнул, что ничто не препятствует строительству Зангезурского коридора, также известного как TRIPP.

"Никаких препятствий для реализации проекта нет"

– Никол Пашинян

Ранее на этой неделе премьер Армении объявил, что до конца 2025 года в республике составят детальный план проекта. Утвердить его планируется в первой половине 2026 года, после этого может начаться строительство.

